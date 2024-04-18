Мы продаем участки земли с деревьями в реальном мире. Продаваемые нами деревья токенизированы, то есть права на получение прибыли на них преобразуются в токены и заносятся в блокчейн.

Каждый, кто владеет токеном, становится владельцем дерева и юридическим правом на получение прибыли от инвестиции.