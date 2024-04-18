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Купить деревья

Зарабатывайте спасая планету

50-150% Годовая доходность
Токенизированные плантации делового дерева Павловния - благотворительность, которая принесет вам ~300% прибыли за 6 лет
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Филипп Болотов
Основатель Web3Eco

Мы создали новый способ инвестиций в будущее планеты
Павловния
Это один из лучших «фильтров», который поглощает >300 кг CO2 за цикл роста

Официальные документы

Регистрация компании в Швейцарии
Аукцион на землю Узбекистане
Регистрация компаниии в Узбекистане
Договор по аренде земли
Регистрация компании в Сингапуре
Координаты участка

Преимущества дерева павловния

Самое быстрорастущее дерево в мире
В 4-10 раз быстрее абсорбирует CO2
До 1 куб.м древесины каждые 7 лет
Регенерирует после сруба
Премиальное качество древесины
Источник субпродуктов - меда, карбоновых кредитов

Как всё работает?

Мы токенизировали часть нашей плантации, выпустив токенизированные деревья (их количество ограничено количеством деревьев)
Держатели токенизированных деревьев могут получать токен $ERA посредством фарминга
Токены $ERA необходимы для покупки любых токенизированных активов на платформе
Токенизированные деревья дают своим держателям доступ к закрытым инвестиционным предложениям

Модель прибыли плантаций Павловнии:

Участок

1 Гектар

600 деревьев
Потребление CO2 в год
1 тонн
Инвестировать

Функции токенизированного дерева и токена

Tokenized Tree

$ERA Token

Фарминг для получения токена $ERA
Получение дополнительного дохода путем стейкинга токена
Посещение плантаций
Доход от комиссий платформы
Возможность заключить сервисный контракт на получение дохода от древесины
Оплата продуктов платформы и скидка на продукты Web3Eco
Закрытые инвестиционные предложения от Швейцарской компании
Доступ к функционалу платформы Web3Eco
Оставить заявку

Токеномика

Токен $ERA

$ERA — это utility токен Web3Eco, который необходим для функционирования всей экосистемы Web3Eco. Благодаря стабильному функционированию токенов в системе и ограниченному предложению, потребность в токене $ERA постоянно растет. Это обеспечивается за счет таких функций, как покупка активов на платформе, стейкинг токенов и других полезных механизмов.

Early investors

Токены, выделенные для ранних инвесторов.
Эта категория включает раунды:
Seed - 4%
Strategic - 4%
Private - 5%
NFT Holders - 2%
KOLs Round - 1%
Public - 1.5%

Ecosystem fund

Выделенные средства предназначены для стимулирования деятельности экосистемы Web3Eco и пользователей.

Treasury

Токены treasury будут использоваться в качестве вторичного финансового ресурса и могут быть использованы в будущих мероприятиях по сбору средств.

Team

Токены, зарезервированные для команды Web3Eco, чтобы помочь им создать лучший проект RWA.

Marketing

Эта часть распределения сосредоточена на стратегических маркетинговых усилиях для повышения осведомленности о токене $ERA и Web3Eco в целом.

Liquidity

Часть токенов, которые выделяются для обеспечения начальной ликвидности, что способствует более плавной торговле токенами $ERA.

Reserved for future markets

Токены, выделенные для инициатив по масштабированию бизнеса Web3Eco в будущем.

Community rewards

Токены, выделенные для вознаграждения преданных членов сообщества, которые внесли вклад в развитие Web3Eco.

  • Reserved for future markets
  • Community rewards
  • Early investors
  • Team
  • Marketing
  • Liquidity
  • Ecosystem fund
  • Treasury

Дорожная карта

Q4 2024
Реструктуризация с присвоением актива токенизированному дереву
Q4 2024
Выпуск отдельного вида актива для security contract
Q4 2024
Листинг GSC на USA/EU биржах
Q4 2024
Выпуск и листинг токена $ERA
Q4 2024
Farming (начисление) токена $ERA держателям токенизированных деревьев
Q2 2025
Организация доп. источников дохода с целью 2000$ на 1 Га в год
Q2 2025
Страхование деревьев
Q1 2025
Токенизация акций компании Web3eco
Q1 2025
Организация вторичного рынка токенизированных деревьев с Floor price по годам до срезки
Q1 2025
Регистрация карбон кредитов
Q3 2025
Регистрация ценных бумаг
Q4 2025
Регистрация собственной биржи для security assets
Q2 2026
Предварительные договора на поставку древесины
Q3 2029
Строительство фабрики первичной деревообработки
Q4 2029
Строительство фабрики вторичной деревообработки

Наша команда

Основатель Web3Eco, предприниматель, инвестор. Продал компанию Ричарду Бренсону (сделка Smile - Virgin Connect). Построение крупных компаний с нуля.
Филипп Болотов
Филипп Болотов
Директор по развитию
Игорь Соколов
Игорь Соколов
Технический директор
Марк Трелавен
Марк Трелавен
Консультант проекта с опытом в стартапах, блокчейне и финтехе
Тереза Тальярд
Тереза Тальярд
Директор по работе с инвесторами (создатель четырех инвестиционных хабов)
Михаил Хипов
Михаил Хипов
Юрист проекта (юридическая фирма A4). Регистрация компании и выпуск токенов
Елена Машина
Елена Машина
Основатель "Paulownia Velboy" в Болгарии
Boyan Angelov
Boyan Angelov
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Бизнес план проекта

+ 230 га

Сейчас

+ 1.000 га

+ 10.000 га

2025

+ 10.000 га

+ 5.000 га

2026

+ 10.000 га

+ 10.000 га

2027
Расширение до 8-10 стран
+ 100.000 га
2028 - 2031

Совокупные показатели

Листайте влево
год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030
Плантация, ГА 26.000 41.000 60.000 80.000 100.000 120.000 >120.000
Инвестиции, млн 150$ 300$ 600$ 1.000$ >1.200$

Ключевые показатели

Годовой доход ($)
Кол-во деревьев
CO2 поглощение (тонн)
6,75M
7M
350К
2025
71,1M
25M
1,25M
2027
287M
50M
2,5M
2029
2,9В
75M
3,1M
2031

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5 RWA Проектов, которые дадут иксы. Гайд как заработать на крипте. Самые перспективные криптовалюты для покупки в 2024 году.
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Реальный кейс токенизации земли и деревьев через NFT. Web3Eco. Как основатели продали крупнейший частный интернет-провайдер в МО Ричарду Бренсону и стали заниматься экологией?
Читать

Bytwork

Как Web3Eco продали компанию Ричарду Брэнсону со штатом 600 человек за более чем 1 млрд руб. и токенизировали недвижимость и деревья через NFT
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How to find best rwa crypto projects with potential 100x? top altcoins for crypto portfolio in 2024
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индустрия про токенизацию «зелёных активов»

DAO-управляемые стабильные монеты, обеспеченные RWA, если их можно сделать хорошо работающими, могут стать золотой серединой. Такие стабильные монеты могут сочетать в себе достаточную надежность, устойчивость к цензуре, масштабируемость и экономическую практичность, чтобы удовлетворить потребности большого числа реальных пользователей криптовалюты.
Виталик Бутерин, основатель Ethereum
Виталик Бутерин, основатель Ethereum
Токенизация реальных активов, таких как commodities, валюты и акции, является одним из ключевых драйверов принятия цифровых активов.
Bank of America
Bank of America
помощью ReFi было бы возможно создать «impact DAO», которые инвестируют в проекты, которые оказывают положительное влияние на мир. Эти децентрализованные автономные организации (DAO) могут использоваться для финансирования всего, от проектов возобновляемой энергии до инициатив по доступному жилью. Web3 обеспечивает новый уровень прозрачности и подотчетности, гарантируя, что средства распределяются справедливо между всеми участниками.
CoinDesk
CoinDesk
Вдумчиво разработанная глобальная система цифровых платежей может улучшить расчеты международных транзакций, одновременно снижая риск отмывания денег и коррупции. Это может показаться гиперболой, но я уверен, что будущее будет токенизированным. Я верю, что следующее поколение рынков, следующее поколение ценных бумаг, будет токенизировано.
Ларри Финк, генеральный директор BlackRock
Ларри Финк, генеральный директор BlackRock
Вы можете представить, как я взволнован из-за крипто-протоколов, которые закладывают основу для корпораций и частных лиц, чтобы сократить их углеродный след, путем преобразования сломанных рынков торговли углеродом. Токенизируя углеродные квоты и создавая респектабельные маркетплейсы на цепочке блоков, эти протоколы могут привнести прозрачность, ликвидность и агрегацию на глобальные зеленые рынки. Я настроен оптимистично в отношении «регенеративной finance».
Райан Селкис, генеральный директор Messari
Райан Селкис, генеральный директор Messari
Токенизация реальных активов на основе блокчейна может стать следующим «убийственным» случаем использования в крипто. Это будет означать увеличение в 80 раз от текущей стоимости реальных активов, заблокированных в блокчейнах. Мы прогнозируем, что к 2030 году будет от 4 до 5 триллионов долларов токеновизированных цифровых ценных бумаг и 1 триллион долларов объемов торговли по технологии распределенного реестра (DLT). Как только будет пройдено промежуточное, «скевоморфное» состояние, новая disruptive технология освободится от старой и, в идеале, будет двигаться в направлении желаемого конечного состояния.
Citi Group
Citi Group
Потенциальное влияние RWA на DeFi кажется преобразующим. Повествование RWA особенно примечательно для крипто-пространства, поскольку оно служит примером более взаимосвязанного мира. DeFi больше не изолирован от реального мира и TradFi. Блокчейн все чаще имеет реальные мировые случаи использования и доказывает свою ценность как преобразующая технология.
Binance Research
Binance Research
Хотя институциональный DeFi имеет потенциал, финансовые институты должны учитывать области, где токенизация и программируемость наиболее ценны, и адаптировать протоколы DeFi для своих целей соответствующим образом, а не просто использовать то, что работает в индустрии крипто-активов.
J.P. Morgan & Co.
J.P. Morgan & Co.
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Видео-галерея web3eco

Узнайте как выглядят плантации, как растут деревья, какие материалы можно производить из Павловнии и каких размеров достигает она за цикл роста. А так же о перспективах развития бизнеса и доходности инвестиций.
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Видео вблизи 2
Видео с высоты птичьего полета 1
Видео с высоты птичьего полета 2
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Мы продаем участки земли с деревьями в реальном мире. Продаваемые нами деревья токенизированы, то есть права на получение прибыли на них преобразуются в токены и заносятся в блокчейн.

Каждый, кто владеет токеном, становится владельцем дерева и юридическим правом на получение прибыли от инвестиции.

Во-первых, проект официально зарегистрирован в Швейцарии – самой безопасной юрисдикции для инвестиций. Действует строгий договор оферты, созданный согласно регулятору Швейцарии. Все расчёты проводятся через блокчейн, что позволяет избежать посредников и лишних комиссий.

Во-вторых, наш актив – официально зарегистрированная ценная бумага, дающая право на получение прибыли.

Мы – проект, позволяющий инвестировать в экологию, приобрести свое первое токенизированное дерево или целый участок деревьев и внести огромный вклад в будущее планеты прозрачно и безопасно. Web3Eco решает 2 задачи: экологическую и инвестиционную.

Благодаря эффективности павловнии – это полезный экологичный и сберегающий природу бизнес. Инвестировав всего от 75$ вы можете получить ~300% роста капитала за 6-летний цикл роста плантаций.

У нас есть документальное подтверждение права собственности на участок земли, официально зарегистрированное в кадастре Узбекистана.

Вы можете ознакомиться с этими документами по ссылке. Более того, мы всегда рады провести экскурсию на нашей плантации для всех наших инвесторов.

Выплата будет производиться в связи с актуальными курсами. И если что-то случиться с долларом или криптой, например, то какая в тот момент будет стабильная валюта, в той и будет выплата. Ведь мы не банк и не продаем чисто финансовый инструмент. Мы будем продавать реальный товар за стабильные валюты и конвертировать их также в стабильные криптовалюты для выплаты инвесторам.

  Павловния требует менее плодородных почв

  Вырастает до 10 метров всего за 2 года после технического среза

  Полностью готова к переработке уже через 6 лет

  Поглощает >300кг СО2 за цикл роста. Что делает дерево самым эффективным поглотителем углекислого газа.

  Из его цветов можно получать мед 

  После нескольких срубов – регенерирует и растет дальше.

Для сравнения: обычно деревья вырастают до таких размеров в среднем через 25-30 лет. И после сруба от них остается лишь пень.

01. Прибыль от древесины (порядка 300% за 6 лет)

02. Farming токена $ERA

03. Дает возможность заключить сервисный контракт на получение дохода от древесины, чтобы получить прогнозируемую прибыль ~300% за 6-летний цикл роста плантаций.

04. Потенциал роста токена $ERA

01. Прибыль от древесины (около 300% за 6 лет)

02. Продажа углеродных кредитов

03. Продажа промышленной конопли

04. Продажа саженцев

05. Продажа листовой биомассы (гранулы для скота) и других побочных продуктов

01.  Гораздо меньшая волатильность и большая стабильность цены, так как есть обеспечение в реальном мире 

02.  Взаимодействие с компанией без посредников, без оплаты комиссий банкам и брокерам. 

03.  Низкий порог входа

04.  Прозрачность 

05.  Вход с любой точки мира

У нас есть миссия. И заключается она далеко не только в наращивании капитала. Еще в объединении усилий людей, чтобы сделать мир более зеленым.
 

Посмотрите на эти цифры:

– В течение последних 100 лет на Земле было вырублено около 20% лесов.

– Обезлесение является одной из главных причин изменения климата.

– Каждый год в результате обезлесения в атмосферу выбрасывается около 1,5 миллиарда тонн углекислого газа.

60 миллионов деревьев внесут безумный вклад в восстановление легких нашей планеты. И павловния — это один из самых эффективных способов борьбы с изменением климата и другими экологическими проблемами.

В Узбекистане управляющая компания GREEN WORLD FORESTRY будет отвечать за рубку, подготовку к продаже, отправку и получение оплаты за реализацию деревьев. После этого инвестору будет начислен доход после вычета комиссии компании и расходов, путем обратного выкупа токенизированных деревьев. Таким образом, прогнозируемый прирост капитала может составить от ~300% за 6 лет.

Совсем необязательно быть экспертом в криптовалюте. Для этого мы закрепляем за каждым инвестором персонального менеджера, который проведет по всему пути покупки, регистрации кошельков, даст подробные инструкции по использованию и будет отвечать на все волнующие вопросы.

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