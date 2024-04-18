Филипп Болотов
Основатель Web3Eco
$ERA — это utility токен Web3Eco, который необходим для функционирования всей экосистемы Web3Eco. Благодаря стабильному функционированию токенов в системе и ограниченному предложению, потребность в токене $ERA постоянно растет. Это обеспечивается за счет таких функций, как покупка активов на платформе, стейкинг токенов и других полезных механизмов.
Токены, выделенные для ранних инвесторов.
Эта категория включает раунды:
Seed - 4%
Strategic - 4%
Private - 5%
NFT Holders - 2%
KOLs Round - 1%
Public - 1.5%
Выделенные средства предназначены для стимулирования деятельности экосистемы Web3Eco и пользователей.
Токены treasury будут использоваться в качестве вторичного финансового ресурса и могут быть использованы в будущих мероприятиях по сбору средств.
Токены, зарезервированные для команды Web3Eco, чтобы помочь им создать лучший проект RWA.
Эта часть распределения сосредоточена на стратегических маркетинговых усилиях для повышения осведомленности о токене $ERA и Web3Eco в целом.
Часть токенов, которые выделяются для обеспечения начальной ликвидности, что способствует более плавной торговле токенами $ERA.
Токены, выделенные для инициатив по масштабированию бизнеса Web3Eco в будущем.
Токены, выделенные для вознаграждения преданных членов сообщества, которые внесли вклад в развитие Web3Eco.
|год
|2025
|2026
|2027
|2028
|2029
|2030
|2030
|Плантация, ГА
|26.000
|41.000
|60.000
|80.000
|100.000
|120.000
|>120.000
|Инвестиции, млн
|150$
|300$
|600$
|1.000$
|>1.200$
Как привлечь $10 млн в реальный бизнес через крипту? Филипп Болотов
Исчерпывающее интервью с основателем Web3Eco.
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Филипп Болотов - Что такое WEB 3.0? Бизнес на деревьях. Как инвестировать в криптовалюту 2024
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Как привлечь $10 млн в реальный бизнес через крипту? Филипп Болотов
Исчерпывающее интервью с основателем Web3Eco.
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В Ферганском районе организованы плантации павловнии с иностранными инвесторами
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How to find best rwa crypto projects with potential 100x? top altcoins for crypto portfolio in 2024
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Мы продаем участки земли с деревьями в реальном мире. Продаваемые нами деревья токенизированы, то есть права на получение прибыли на них преобразуются в токены и заносятся в блокчейн.
Каждый, кто владеет токеном, становится владельцем дерева и юридическим правом на получение прибыли от инвестиции.
Во-первых, проект официально зарегистрирован в Швейцарии – самой безопасной юрисдикции для инвестиций. Действует строгий договор оферты, созданный согласно регулятору Швейцарии. Все расчёты проводятся через блокчейн, что позволяет избежать посредников и лишних комиссий.
Во-вторых, наш актив – официально зарегистрированная ценная бумага, дающая право на получение прибыли.
Мы – проект, позволяющий инвестировать в экологию, приобрести свое первое токенизированное дерево или целый участок деревьев и внести огромный вклад в будущее планеты прозрачно и безопасно. Web3Eco решает 2 задачи: экологическую и инвестиционную.
Благодаря эффективности павловнии – это полезный экологичный и сберегающий природу бизнес. Инвестировав всего от 75$ вы можете получить ~300% роста капитала за 6-летний цикл роста плантаций.
У нас есть документальное подтверждение права собственности на участок земли, официально зарегистрированное в кадастре Узбекистана.
Вы можете ознакомиться с этими документами по ссылке. Более того, мы всегда рады провести экскурсию на нашей плантации для всех наших инвесторов.
Выплата будет производиться в связи с актуальными курсами. И если что-то случиться с долларом или криптой, например, то какая в тот момент будет стабильная валюта, в той и будет выплата. Ведь мы не банк и не продаем чисто финансовый инструмент. Мы будем продавать реальный товар за стабильные валюты и конвертировать их также в стабильные криптовалюты для выплаты инвесторам.
✓ Павловния требует менее плодородных почв
✓ Вырастает до 10 метров всего за 2 года после технического среза
✓ Полностью готова к переработке уже через 6 лет
✓ Поглощает >300кг СО2 за цикл роста. Что делает дерево самым эффективным поглотителем углекислого газа.
✓ Из его цветов можно получать мед
✓ После нескольких срубов – регенерирует и растет дальше.
Для сравнения: обычно деревья вырастают до таких размеров в среднем через 25-30 лет. И после сруба от них остается лишь пень.
01. Прибыль от древесины (порядка 300% за 6 лет)
02. Farming токена $ERA
03. Дает возможность заключить сервисный контракт на получение дохода от древесины, чтобы получить прогнозируемую прибыль ~300% за 6-летний цикл роста плантаций.
04. Потенциал роста токена $ERA
01. Прибыль от древесины (около 300% за 6 лет)
02. Продажа углеродных кредитов
03. Продажа промышленной конопли
04. Продажа саженцев
05. Продажа листовой биомассы (гранулы для скота) и других побочных продуктов
01. Гораздо меньшая волатильность и большая стабильность цены, так как есть обеспечение в реальном мире
02. Взаимодействие с компанией без посредников, без оплаты комиссий банкам и брокерам.
03. Низкий порог входа
04. Прозрачность
05. Вход с любой точки мира
Посмотрите на эти цифры:
– В течение последних 100 лет на Земле было вырублено около 20% лесов.
– Обезлесение является одной из главных причин изменения климата.
– Каждый год в результате обезлесения в атмосферу выбрасывается около 1,5 миллиарда тонн углекислого газа.
В Узбекистане управляющая компания GREEN WORLD FORESTRY будет отвечать за рубку, подготовку к продаже, отправку и получение оплаты за реализацию деревьев. После этого инвестору будет начислен доход после вычета комиссии компании и расходов, путем обратного выкупа токенизированных деревьев. Таким образом, прогнозируемый прирост капитала может составить от ~300% за 6 лет.
|Оплата картой и на расчётный счет:
|Crypto:
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|ERC-20
TRC-20
BEP-20
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